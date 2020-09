Attenzione a mangiare rosmarino cotto | le conseguenze sono queste

Leggi su giornal

(Di domenica 13 settembre 2020) Conosciuto a tantissimo tempo, ilè una pianta aromatica che generalmente si utilizza in cucina, per insaporire ed impreziosire numerosi piatti, specialmente quelli a base di carne. Il, oltre ad essere molto utilizzato per il bon sapore che da agli alimenti, sarebbe consigliato da utilizzare per le sue numerose proprietà benefiche che già gli antichi romani conoscevano molto bene: essi infatti usavano ilcome un’erba medicamentosa utilizzata per combattere mal di gola, mal di denti, distorsioni e slogature. Si puòil? Ilpuò essere tranquillamente consumato, non ha alcun effetto negativo sulla nostra salute, anzi, apporta numerosi benefici. Ad ...