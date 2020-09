Attacchi alle barche da parte di orche: per la comunità scientifica “comportamenti insoliti” che in alcuni casi hanno provocato anche danni gravi alle imbarcazioni (Di domenica 13 settembre 2020) orche contro barche, è allarme in Spagna e Portogallo. Sono sempre più frequenti gli Attacchi dei grandi mammiferi contro le imbarcazioni lungo le coste dei paesi iberici: il Guardian riporta oggi numerosi episodi del genere, sottolineando la perplessità a riguardo della comunità scientifica. Negli ultimi due mesi questi grandi mammiferi hanno preso di mira barche a vela e a motore da diporto, provocando anche danni gravi e, in almeno un caso, ferendo un membro di un equipaggio. L’ultimo attacco risale a venerdì scorso, davanti a La Coruña, una cittadina spagnola che si affaccia sulla costa settentrionale del Paese: un’orca si è scagliata almeno 15 volte ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020)contro, è allarme in Spagna e Portogallo. Sono sempre più frequenti glidei grandi mammiferi contro lelungo le coste dei paesi iberici: il Guardian riporta oggi numerosi episodi del genere, sottolineando la perplessità a riguardo della comunità. Negli ultimi due mesi questi grandi mammiferipreso di miraa vela e a motore da diporto, provocandoe, in almeno un caso, ferendo un membro di un equipaggio. L’ultimo attacco risale a venerdì scorso, davanti a La Coruña, una cittadina spagnola che si affaccia sulla costa settentrionale del Paese: un’orca si è scagliata almeno 15 volte ...

