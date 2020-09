AstraZeneca riprende i test sul vaccino anti Coronavirus: “Non ci sono rischi” (Di domenica 13 settembre 2020) AstraZeneca aveva sospeso la sperimentazione sul vaccino la scorsa settimana dopo che un volontario aveva avuto una reazione avversa Foto Pixabayvaccino AstraZeneca Via libera alla ripresa dei test sul vaccino anti Covid. La Gran Bretagna ha dato l’ok dopo una settimana di sospensione. Per valutarne la sicurezza è stato nominato un comitato di esperti indipendenti. L’obiettivo è quello di verificare se la reazione avversa avuta dalla volontaria fosse causata dal vaccino o se invece era da considerarsi casuale. La risposta definitiva poteva richiedere anche sei mesi nelle procedure standard. L’indagine effettuata dal comitato, invece, si è conclusa in breve tempo. “Evidentemente si trattava di qualcosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020)aveva sospeso la sperimentazione sulla scorsa settimana dopo che un volontario aveva avuto una reazione avversa Foto PixabayVia libera alla ripresa deisulCovid. La Gran Bretagna ha dato l’ok dopo una settimana di sospensione. Per valutarne la sicurezza è stato nominato un comitato di esperti indipendenti. L’obiettivo è quello di verificare se la reazione avversa avuta dalla volontaria fosse causata dalo se invece era da considerarsi casuale. La risposta definitiva poteva richiedere anche sei mesi nelle procedure standard. L’indagine effettuata dal comitato, invece, si è conclusa in breve tempo. “Evidentemente si trattava di qualcosa ...

