Assegno circolare spedito per posta | quali sono i rischi e le responsabilità?

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 13 settembre 2020)pere le responsabilità? La legge vigente ammette di poter spedire l’(anche se non trasferibile) per. Ciò può avvenire sia consemplice, che conraccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documentole con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente:concreti nella spedizione di unper ...