Asse Juve-Bayern Monaco: si lavora allo scambio Douglas Costa-Thiago Alcantara (Di domenica 13 settembre 2020) Sono ore calde per il mercato della Juventus, il direttore sportivo Paratici sta lavorando sul fronte uscite con l’obiettivo di piazzare al più presto gli esuberi e reinvestire il denaro per i nuovi acquisti. Nelle ultime ore i bianconeri avrebbero avuto contatti con il Bayern Monaco, interessato al brasiliano Douglas Costa, che ha indossato la … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Sono ore calde per il mercato dellantus, il direttore sportivo Paratici stando sul fronte uscite con l’obiettivo di piazzare al più presto gli esuberi e reinvestire il denaro per i nuovi acquisti. Nelle ultime ore i bianconeri avrebbero avuto contatti con il, interessato al brasiliano, che ha indossato la … L'articolo

apetrazzuolo : SKY - Juve, il discorso Dzeko rimane fermo, ma sempre in piedi: tutto dipenderà dall'asse Roma-Napoli e dallo scamb… - roma_magazine : SKY - Juve, il discorso Dzeko rimane fermo, ma sempre in piedi: tutto dipenderà dall'asse Roma-Napoli e dallo scamb… - juve_magazine : SKY - Juve, il discorso Dzeko rimane fermo, ma sempre in piedi: tutto dipenderà dall'asse Roma-Napoli e dallo scamb… - saldare86 : @lucapagni Sa bene che l’asse Juve-Sassuolo è molto amico e questa sua domanda è relativa: oltre 20 operazioni conc… - herbertharriola : RT @tvdellosport: Tra poco a #CalciomercatoWeekendLive: ?? #Milan, giorni decisivi per #Bakayoko ?? Asse #Italia-#Spagna, #Suarez e #Vidal pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Juve Asse Juve-Bayern Monaco: si lavora allo scambio Douglas Costa-Thiago Alcantara DailyNews 24 Calciomercato Juventus, ecco cosa ha portato McKennie a Torino

Ai microfoni di Sport1, il dirigente della squadra tedesca ha dichiarato: “Il trasferimento di McKennie? A causa dei problemi finanziari del club. Non è nella nostra filosofia cedere un calciatore cos ...

Calciomercato Juventus, ecco cosa a portato McKennie a Torino

Ai microfoni di Sport1, il dirigente della squadra tedesca ha dichiarato: “Il trasferimento di McKennie? A causa dei problemi finanziari del club. Non è nella nostra filosofia cedere un calciatore cos ...

Ai microfoni di Sport1, il dirigente della squadra tedesca ha dichiarato: “Il trasferimento di McKennie? A causa dei problemi finanziari del club. Non è nella nostra filosofia cedere un calciatore cos ...Ai microfoni di Sport1, il dirigente della squadra tedesca ha dichiarato: “Il trasferimento di McKennie? A causa dei problemi finanziari del club. Non è nella nostra filosofia cedere un calciatore cos ...