Asia | esportazioni italiane in calo del 10 | 9 per cento

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 settembre 2020) Leverso l’area-Pacifico diminuiranno quasi dell’undici perquest’anno, ma avranno una ripresa robusta gia’ nel 2021 e una dinamica relativamente sostenuta negli anni successivi. Diversi paesitici figurano tra “i mercati da presidiare per sfruttare una ripartenza piu’ veloce della domanda”: la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, il Vietnam, l’India. Lo prevede il rapporto “Open (again). Una ripartenza all’insegna dell’export”, pubblicato da Sace, la societa’ assicurativo-finanziaria del gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno alle imprese, in particolare piccole e medie, che vogliono crescere nel mercato globale. Anche per gli investimenti ...