Aperitivo senza mascherina e senza distanziamento | 34 giovani multati

TREVISO Febbre del venerdì sera in città, tra spritz e zero mascherine. In particolare di fronte a due locali in piazzetta Monte di Pietà. Infuriato il sindaco Mario Conte. «Tradite la mia fiducia». E ...

TREVISO Febbre del venerdì sera in città, tra spritz e zero mascherine. In particolare di fronte a due locali in piazzetta Monte di Pietà. Infuriato il sindaco Mario Conte. «Tradite la mia fiducia». E ...TREVISO - La polizia Locale di Treviso ha sanzionato ieri sera 34 giovani, tra i 18 e i 25 anni, durante i controlli di alcuni locali della città. I provvedimenti hanno riguardato inizialmente: sono 1 ...