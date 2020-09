Anziano investito e ucciso a Spoleto, anche la figlia incinta era morta così (Di domenica 13 settembre 2020) Mario Profili è morto a 78 anni per le ferite riportate nell’investimento sulla Tuderte a Spoleto, anche sua figlia era morta investita durante una gara di velocità 23 anni fa. La dinamica dell’incidente che ha causato la morte dell’uomo è ancora difficile da chiarire, per ora si sa soltanto che a falciarlo è stata un’auto … L'articolo Anziano investito e ucciso a Spoleto, anche la figlia incinta era morta così proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Mario Profili è morto a 78 anni per le ferite riportate nell’investimento sulla Tuderte asuaerainvestita durante una gara di velocità 23 anni fa. La dinamica dell’incidente che ha causato la morte dell’uomo è ancora difficile da chiarire, per ora si sa soltanto che a falciarlo è stata un’auto … L'articololaeracosì proviene da www.inews24.it.

infoitinterno : Paura a Como investito un anziano - Gabrigrifo1 : @EugPascale 84 anni con patologie pregresse, cazzarola dovrebbe essere già in fin di vita invece... Ps tra i 10 mor… - StampaSavona : Albisola Superiore, anziano investito da un’auto in corso Mazzini - infoitinterno : Investito in pieno centro a Polignano a Mare: muore anziano - lanuovariviera : Investito mentre è in bici. Anziano soccorso in codice rosso -