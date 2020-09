Anticipazioni Il Segreto venerdì 18 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020) Venerdì 18– Pablo preferisce la vita a Carolina: Pablo è pronto a rinunciare al suo amore per Carolina nel momento in cui il padre della giovane gli concede la possibilità di rimediare ai suoi errori. Carolina ascolta le sue parole e ne rimane di sasso. In tal senso non capisce per quale ragione Pablo agisca in questo senso. Il giovane però è sempre stato chiaro a riguardo e con lei arriverà ad uno scontro dove si capiranno le reali posizioni. L'articoloIlvenerdì 18News Programmi Tv.