Anticipazioni Il Segreto sabato 19 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020)19– Che cosa è successo a Donna Francisca?: Antonita trova la Montenegro priva di sensi, svenuta per terra e subito va a chiamare Tomas, il quale vede qualcosa che non si sarebbe mai aspettato. Chi ha fatto del male alla donna? ma soprattutto che cosa ha visto di così sconvolgente, che sia un piano quello di Isabel di lasciare la sua villa per fare in modo che i suoi figli vedano la Montenegro? Antonita non riesce a capire le mire della sua padrona. L'articolo News Programmi Tv.