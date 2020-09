Anticipazioni Il Segreto puntate dal 14 al 20 settembre 2020 | la disperazione di Carolina

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020) Nelledal 14 al 20della soap opera spagnola Ilvedremoparticolarmente tesa per via del dramma che sta vivendo con Pablo, ma quali saranno le conseguenze della sua sofferta scelta?Ildal 14 al 17: ladiLunedì 14– La preoccupazione di Matias: Matias è molto preoccupato dato che Raimundo non si fa vivo da tempo, che gli sia successo qualcosa? Per questa ragione il giovane decide di recarsi dal sindaco per chiedergli un aiuto concreto. Mauricio però è del parere che presto l’uomo farà ...