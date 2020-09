Anna Billò tra Sky e Coronavirus: “Io e mio marito Leonardo abbiamo avuto il Covid” (Di domenica 13 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata a Sportweek da parte di Anna Billò, nota giornalista di Sky, nuovo volto per le serate di Champions sulla pay-tv. La conduttrice, moglie del ds del Paris Saint-Germain Leonardo, ha parlato confessandosi tra lavoro e vita privata.Anna Billò: "Io e Leonardo abbiamo avuto il Coronavirus"caption id="attachment 1006253" align="alignnone" width="404" Anna Billò (instagram)/captionLa giovane conduttrice parte subito con la vita privata e ammette: "Coronavirus? L'ho avuto, ma lo abbiamo avuto tutti in famiglia. Ha iniziato Thomas, il più piccolo, appena la Francia è entrata in lockdown: febbre alta, mal di testa fortissimi e ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata a Sportweek da parte diBillò, nota giornalista di Sky, nuovo volto per le serate di Champions sulla pay-tv. La conduttrice, moglie del ds del Paris Saint-Germain, ha parlato confessandosi tra lavoro e vita privata.Billò: "Io eil"caption id="attachment 1006253" align="alignnone" width="404"Billò (instagram)/captionLa giovane conduttrice parte subito con la vita privata e ammette: "? L'ho, ma lotutti in famiglia. Ha iniziato Thomas, il più piccolo, appena la Francia è entrata in lockdown: febbre alta, mal di testa fortissimi e ...

ZZiliani : Grande acquisto Piccinini per il Club di Sky, anche se Caressa resta quello che disse: “Alla notizia del gol di Ron… - SkySport : Anna Billò per la nuova Champions League targata Sky Sport - FedericoFerri : A proposito di colleghe e colleghi con i quali si ha il privilegio di lavorare, in bocca al lupo ad @anna_billo che… - ItaSportPress : Anna Billò tra Sky e Coronavirus: 'Io e mio marito Leonardo abbiamo avuto il Covid' - - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? (...) Parliamo di Sky e della conduzione delle serate #Champions nei pre e post partita che da Ilaria #DAmico passa ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Billò