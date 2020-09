Angela da Mondello da Barbara d’Urso | “Ho problemi con la giustizia”

Leggi su chedonna

(Di lunedì 14 settembre 2020)daè stata ospite dad’Urso da casa sua. La star del web non è potuta andare in studio perché non può abbandonare la Sicilia.da, la star del web nota al pubblico del piccolo schermo e non per la sua intervista in cui dice fiera che Non c’è ne … L'articolodadad’Urso: “Hocon la giustizia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it