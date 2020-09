Andrea Marchesini Reggiani | l’outsider che crea lavoro per gli immigrati

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 settembre 2020) In questa edizione di TedxBologna dedicata agli outsider, a coloro che sanno guidare gli altri oltre la realtà in cui si trovano, a coloro che rifiutano le convenzioni e sconfiggono l’esclusione con la creatività e che sanno trasformare la loro visione in concretezza, lui, Andrea Marchesini Reggiani, non poteva mancare. Laureato in Filosofia e Scienze della Formazione, dopo aver insegnato alcuni anni nella scuola secondaria, nel 1995 ha co-fondato la cooperativa Lai-momo, che opera nel settore dell’immigrazione e nella comunicazione sociale e interculturale, di cui è presidente. Nel 2013 ha poi co-fondato la cooperativa sociale Abantu, specializzata nei servizi per l’orientamento e l’inserimento professionale dei migranti e la mediazione linguistico-culturale. Non pago, nel 2016, ha creato anche il laboratorio Cartiera, che forma e impiega richiedenti asilo e persone svantaggiate nel mestiere della pelletteria porta avanti progetti legati alla moda etica e alla responsabilità sociale d’impresa.