Ancelotti: «James non è veloce? Se cercavo velocità, avrei ingaggiato Usain Bolt»

Al termine della partita vinta 1-0 dall'Everton sul campo del Tottenham, Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports. «Abbiamo giocato una buona partita, come ci aspettavamo. I nuovi acquisti hanno portato energia e qualità e gli altri hanno supportato molto bene il loro inserimento. La prestazione è stata brillante, qualche problema all'inizio». «I calciatori che sanno giocare a calcio, non hanno bisogno di molto tempo per adattarsi. Devono solo mostrare le loro qualità e tutti i tre li hanno fatti. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? A centrocampo abbiamo un buon mix, qualità di Gomes e James, abbiamo Allan molto bene nella posizione, Doucouré che lavora box to box. Lo scorso anno avevamo giocatori di qualità ma a calcio si gioca anche senza ...

