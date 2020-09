Ancelotti batte Mourinho: colpo Everton in casa del Tottenham (Di domenica 13 settembre 2020) Il big match di giornata se lo aggiudica Carlo Ancelotti. La sfida tra Tottenham e Everton, infatti, è stata anche e soprattutto la sfida tra Mourinho e l’ex allenatore del Napoli, che esce dal Tottenham Hotspur Stadium con i primi tre punti della stagione. A decidere la sfida il gol di Dominic Calvert-Lewin, con un colpo di testa vincente dal limite dell’area piccola, sull’assist al bacio di Digne. Per l’Everton in campo dal primo minuto i colpi di mercato James Rodriguez e l’ex azzurro Allan. Foto: Instagram Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Il big match di giornata se lo aggiudica Carlo. La sfida tra, infatti, è stata anche e soprattutto la sfida trae l’ex allenatore del Napoli, che esce dalHotspur Stadium con i primi tre punti della stagione. A decidere la sfida il gol di Dominic Calvert-Lewin, con undi testa vincente dal limite dell’area piccola, sull’assist al bacio di Digne. Per l’in campo dal primo minuto i colpi di mercato James Rodriguez e l’ex azzurro Allan. Foto: Instagram Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

