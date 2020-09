Amichevole: Monza-Vicenza finisce 1-1, buon test in vista del campionato (Di domenica 13 settembre 2020) Il match tra Vicenza-Monza è terminato 1-1, è stata una buona sgambata fra le due squadre amiche. Formazioni ufficiali Vicenza-Monza Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte, Rigoni, Pontisso, Nalini; Guerra, Gorizia All. Di Carlo Monza (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Scaglia, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberi, Colpani; Machin; Finotto, Maric. All. Brocchi Dichiarazioni Di Carlo, mister Vicenza ” E’ stato un buon test – spiega l’allenatore del L.R. Vicenza- il giudizio non può che essere positivo, perché abbiamo affrontato un team forte, costruito per vincere il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 settembre 2020) Il match traè terminato 1-1, è stata unaa sgambata fra le due squadre amiche. Formazioni ufficiali(4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte, Rigoni, Pontisso, Nalini; Guerra, Gorizia All. Di Carlo(4-3-1-2): Lamanna; Donati, Scaglia, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberi, Colpani; Machin; Finotto, Maric. All. Brocchi Dichiarazioni Di Carlo, mister” E’ stato un– spiega l’allenatore del L.R.- il giudizio non può che essere positivo, perché abbiamo affrontato un team forte, costruito per vincere il ...

