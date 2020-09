Alla Festa dell’Unità cucinano senza mascherina Ecco il video che smaschera l’ipocrisia del Pd

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 settembre 2020) «Le mascherinedell’Unità sono un optional, sono tutti congiunti. Ma le discoteche sono chiuse». Un “infiltrato” entra nelle cucine di unadell’Unità in Toscana e mette in imbarazzo esponenti e militanti del Pd. «Zero mascherine in cucina, siamodell’Unità a Galluzzo, Firenze». Ildi un infiltratodell’Unità «Se fosse un ristorante vi avrebbero fatto un c*** come un cestone», ha detto chi ha realizzato ilcon il proprio telefonino. Ilè diventato subito virale e rilanciato dall’account Twitter Radio Savana. Qualcuno cerca di giustificarsi, ma ...