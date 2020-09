Alitalia non volerà più da Malpensa: l’ultimo volo a fine mese (Di domenica 13 settembre 2020) La decisione è stata presa dalla compagnia ed entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre. L’ultimo volo di Alitalia da Malpensa sarà quello che dovrebbe atterrare a Fiumicino. Una decisione storica che rischia di lasciare un segno pesantissimo. Dal 1° ottobre prossimo, infatti, non ci saranno più voli targati Alitalia nel tabellone delle partenze (e … L'articolo Alitalia non volerà più da Malpensa: l’ultimo volo a fine mese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 settembre 2020) La decisione è stata presa dalla compagnia ed entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre. L’ultimodidasarà quello che dovrebbe atterrare a Fiumicino. Una decisione storica che rischia di lasciare un segno pesantissimo. Dal 1° ottobre prossimo, infatti, non ci saranno più voli targatinel tabellone delle partenze (e … L'articolonon volerà più da: l’ultimoproviene da www.meteoweek.com.

