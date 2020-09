Agli Internazionali il sorteggio mette Djokovic sulla strada di Berrettini  

Leggi su agi

(Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Sono stati sorteggiati i main draw degliBnl d'Italia al Foro Italico. In attesa della conclusione delle qualificazioni, 7 azzurri sono in gara nel tabellone maschile e 3 in quello femminile. Matteo Berrettini, numero 8 del mondo e quarta testa di serie, è arrivato alla sua quarta partecipazionee debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 29 nell'Atp, ed un qualificato. Il 24enne è capitato dalla parte diin un tabellone pieno di insidie; il suo miglior risultatoè stato il terzo turno dello scorso anno. Gli uomini in campo per l'Italia Tra gli italiani nel main draw, da segnalare un ...