Agguato a Los Angeles, gravi due vicesceriffi. Trump pubblica il video: “Animali da colpire” (Di domenica 13 settembre 2020) https://www.tpi.it/app/uploads/2020/09/ybShX1wCyLrZZKpt.mp4 Due giovani vicesceriffi della polizia ferroviaria, un uomo e una donna, sono in fin di vita a Compton, sobborghi di Los Angeles, in California. A sparargli, intorno alle 4 del mattino italiane di oggi – domenica 13 settembre – è stato un uomo non identificato durante quello che la polizia locale definisce “un Agguato”. L’attentatore si è avvicinato al finestrino dell’auto di pattuglia davanti a una stazione della locale metropolitana, sparando più volte da una distanza molto ravvicinata. Non si conosce ancora l’identità dei due: si tratta di un uomo di 24 anni e di una donna di 31 – mamma di un bimbo di 6 – entrati in servizio lo stesso giorno, 14 mesi fa. L’ufficio dello sceriffo ha ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) https://www.tpi.it/app/uploads/2020/09/ybShX1wCyLrZZKpt.mp4 Due giovanidella polizia ferroviaria, un uomo e una donna, sono in fin di vita a Compton, sobborghi di Los, in California. A sparargli, intorno alle 4 del mattino italiane di oggi – domenica 13 settembre – è stato un uomo non identificato durante quello che la polizia locale definisce “un”. L’attentatore si è avvicinato al finestrino dell’auto di pattuglia davanti a una stazione della locale metropolitana, sparando più volte da una distanza molto ravvicinata. Non si conosce ancora l’identità dei due: si tratta di un uomo di 24 anni e di una donna di 31 – mamma di un bimbo di 6 – entrati in servizio lo stesso giorno, 14 mesi fa. L’ufficio dello sceriffo ha ...

