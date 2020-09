Aeronautica Militare: caccia Eurofighter intercettano velivolo civile all’altezza di Altamura, aveva perso il contatto radio (Di domenica 13 settembre 2020) Questa mattina due caccia intercettori Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari), già in volo per una missione di trasferimento nell’aeroporto Militare di Grosseto per effettuare nel pomeriggio un sorvolo sull’autodromo del Mugello in occasione del gran premio della Toscana Ferrari 1000, sono intervenuti per identificare un velivolo ultraleggero Eurostar che aveva perso il contatto radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. La base Aeronautica di Gioia del Colle rende noto che l’ordine di rimodulazione operativa della missione è stato dato dall’It-Aoc, articolazione del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) responsabile della ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Questa mattina dueintercettoridel 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari), già in volo per una missione di trasferimento nell’aeroportodi Grosseto per effettuare nel pomeriggio un sorvolo sull’autodromo del Mugello in occasione del gran premio della Toscana Ferrari 1000, sono intervenuti per identificare unultraleggero Eurostar cheilcon gli enti nazionali del traffico aereo. La basedi Gioia del Colle rende noto che l’ordine di rimodulazione operativa della missione è stato dato dall’It-Aoc, articolazione del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) responsabile della ...

Nella mattinata di oggi due caccia intercettori Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA), già in volo per una missione di trasferimento sull’aeroporto militare di Grosseto per effettuare nel ...

