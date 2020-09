A Caivano | vicino a Napoli | un uomo è stato arrestato per aver causato la morte della sorella speronandola con lo scooter | è accusato di omicidio preterintenzionale

(Di domenica 13 settembre 2020) Venerdì a, in provincia di, una giovane donna di 22 anni è morta a causa dello scontro tra due motorini: sul primo si trovava la donna, Maria Paola Gaglione, insieme al proprio compagno; sul secondo il fratello di

ilpost : A Caivano, vicino a Napoli, un uomo è stato arrestato per aver causato la morte della sorella speronandola con lo s… - LydiaMartinfake : @louisscuddle oddio ma Caivano è vicino la mia città... -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano vicino

Il Post

Voleva «darle una lezione». Si è giustificato così Michele Gaglione: ha inseguito la sorella Maria Paola in scooter, a Caivano, in provincia di Napoli, l’ha speronata e mandata fuori strada, uccidendo ...Maria Paola Gaglione, 20 anni, aveva da qualche tempo una relazione con un uomo trans. Una relazione che, a quanto pare, il fratello non accettava. Tanto da spingerlo a tallonare da molto vicino, nell ...