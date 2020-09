25 migranti soccorsi nel Mediterraneo il 4 agosto da una nave portacontainer sono potuti sbarcare a Pozzallo | in Sicilia

(Di domenica 13 settembre 2020) Nella serata di sabato 25che si trovavano in mare da più di 40 giorni hanno ricevuto l’autorizzazione a, in. Ierano partiti dalla Libia, diretti verso l’Europa, il 2, e poco dopo

ilpost : 25 migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo all’inizio di agosto da una nave portacontainer sono potuti s… - Lucia05149332 : RT @ilpost: 25 migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo all’inizio di agosto da una nave portacontainer sono potuti sbarcare a Po… - bianca_caimi : RT @ilpost: 25 migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo all’inizio di agosto da una nave portacontainer sono potuti sbarcare a Po… - albertocaldana : RT @ilpost: 25 migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo all’inizio di agosto da una nave portacontainer sono potuti sbarcare a Po… - AttilioCotroneo : RT @ilpost: 25 migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo all’inizio di agosto da una nave portacontainer sono potuti sbarcare a Po… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti soccorsi

Nella serata di sabato 25 migranti che si trovavano in mare da più di 40 giorni hanno ricevuto l’autorizzazione a sbarcare a Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano partiti dalla Libia, diretti verso l ...Accuse per i respingimenti illeciti guidati a distanza. «In tutte le strutture di detenzione, le condizioni sono state descritte come “orrende” e “crudeli". Abusi anche sui bambini» Da quasi due anni ...