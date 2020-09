Zola su Pirlo: «Quella della Juventus può diventare una mossa geniale» (Di sabato 12 settembre 2020) Gianfranco Zola ha parlato di Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus, in un’intervista al Corriere della Sera Intervistato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, Gianfranco Zola ha parlato della scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Ecco le sue dichiarazioni: SARRI – «Sono un po’ dispiaciuto per Sarri e il suo gruppo: ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato: la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti». Pirlo – «Anch’io ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Gianfrancoha parlato di Andrea, neo tecnico, in un’intervista al CorriereSera Intervistato nell’edizione odierna del CorriereSera, Gianfrancoha parlatosceltadi affidare la panchina ad Andrea. Ecco le sue dichiarazioni: SARRI – «Sono un po’ dispiaciuto per Sarri e il suo gruppo: ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato: laè una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti».– «Anch’io ...

