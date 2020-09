Zola: “Pirlo alla Juve? Può diventare una mossa geniale. Dispiaciuto per Sarri” (Di sabato 12 settembre 2020) In un’intervista al Corriere della Sera, Gianfranco Zola ha elogiato la scelta della Juve di puntare su Pirlo per la panchina: “Anch’io andai al West Ham senza aver mai allenato e so cosa significa. Stiamo parlando di un campione che aveva una conoscenza superiore del gioco. Andrea dovrà crescere in fretta, sceglierlo è stato molto coraggioso e può diventare una mossa geniale”. Sull’esonero di Sarri: “Sono un po’ sono Dispiaciuto per lui e il suo gruppo, ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato, la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti”. Un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) In un’intervista al Corriere della Sera, Gianfrancoha elogiato la scelta delladi puntare su Pirlo per la panchina: “Anch’io andai al West Ham senza aver mai allenato e so cosa significa. Stiamo parlando di un campione che aveva una conoscenza superiore del gioco. Andrea dovrà crescere in fretta, sceglierlo è stato molto coraggioso e puòuna”. Sull’esonero di Sarri: “Sono un po’ sonoper lui e il suo gruppo, ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato, lantus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti”. Un ...

