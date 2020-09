Zaniolo | “Sto già facendo il conto alla rovescia per tornare”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 settembre 2020) Nicolòha dimostrato più di una volta di avere la pelle dura. L’infortunio di Amsterdam non lo ha minimamente destabilizzato, anzi il perno della Roma non vede l’ora di tornare in campo. Certo, due pesanti infortuni in un anno non lo aiutano dal punto di vista fisico, ma la tenacia e la perseveranza supporteranno il classe ’99 fino al ritorno in campo. Intervistato dal Corriere dello Sport,ha immediatamente sottolineato la sua voglia di combattere: “So già tutto quello che mi accadrà e so che sarà dura. Ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’altra esperienza formativa. Sto giàil, continuo a ricevere messaggi e questi mi stimolano parecchio, ...