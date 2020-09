Zaniolo: “Non trattengo il malumore ma mai pensato di smettere…” (Di sabato 12 settembre 2020) Tanta sfortuna e tanta tristezza per Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella sfida con gli azzurri di Mancini in Nations League contro l'Olanda. Per il calciatore rottura del crociato del ginocchio: la seconda dopo quella che lo aveva colto, all'altro arto, lo scorso anno.Per lui operazione e poi riabilitazione, ma nessun addio come qualcuno aveva addirittura pensato. A confermarlo è lo stesso calciatore ai microfoni del Corriere dello Sport.Zaniolo: "Non trattengo il malumore ma mai pensato di smettere...""All'inizio non ho avuto il tempo di pensare, poi più tardi mi sono detto 'noooo' di nuovo. Mi tocca ricominciare da capo". Questo il racconto iniziale di Zaniolo sui ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Tanta sfortuna e tanta tristezza per Nicolò, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nella sfida con gli azzurri di Mancini in Nations League contro l'Olanda. Per il calciatore rottura del crociato del ginocchio: la seconda dopo quella che lo aveva colto, all'altro arto, lo scorso anno.Per lui operazione e poi riabilitazione, ma nessun addio come qualcuno aveva addirittura. A confermarlo è lo stesso calciatore ai microfoni del Corriere dello Sport.: "Nonilma maidi smettere...""All'inizio non ho avuto il tempo di pensare, poi più tardi mi sono detto 'noooo' di nuovo. Mi tocca ricominciare da capo". Questo il racconto iniziale disui ...

