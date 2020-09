Zaniolo: “Mai pensato di smettere. E poi ho finito le ginocchia, ho già pagato il conto alla sfortuna” (Di sabato 12 settembre 2020) In un’intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, racconta del suo infortunio. Si è rotto il legamento crociato del ginocchio in Nazionale. “Ho sentito lo stesso dolore della volta scorsa, identico. Cosa ho pensato? Sul momento non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a qualcosa di preciso. Solo più tardi: nooo, di nuovo, ho appena finito di soffrire e mi tocca ricominciare daccapo”. Continua: “So che sarà dura, ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia. Continuo a ricevere messaggi, mi fanno piacere, mi stimolano, non rispondo a tutti perché sarebbe impossibile. Queste cose nel nostro lavoro possono accadere, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) In un’intervista al Corriere dello Sport, l’attaccante della Roma, Nicolò, racconta del suo infortunio. Si è rotto il legamento crociato del ginocchio in Nazionale. “Ho sentito lo stesso dolore della volta scorsa, identico. Cosa ho? Sul momento non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a qualcosa di preciso. Solo più tardi: nooo, di nuovo, ho appenadi soffrire e mi tocca ricominciare daccapo”. Continua: “So che sarà dura, ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’esperienza formativa. Sto già facendo ilrovescia. Continuo a ricevere messaggi, mi fanno piacere, mi stimolano, non rispondo a tutti perché sarebbe impossibile. Queste cose nel nostro lavoro possono accadere, ...

