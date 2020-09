Willy | il papà | ' Mio figlio non è morto invano | ha cercato di salvare un' altra vita'

Ultime Notizie dalla rete : Willy papà

Leggo.it

"Da italiano e da papà chiedo giustizia e preghiera per Willy, galera a vita per gli infami assassini". Così su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. Poi, in comizio a Ariano Irpino in provinc ..."Non ho più visto Francesco dal giorno in cui è successo il fatto, né ho più potuto sentirlo. Non so di preciso quando tornerà a casa, l’avvocato non mi ha fatto sapere nulla. Cosa penso di questa sto ...