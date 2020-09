Willy, il giorno dell’addio, Conte: “L’Italia ama questa famiglia” (Di sabato 12 settembre 2020) Paliano, 12 settembre, l’intera comunità insieme a quelle di Colleferro, Artena e a tutti i paesi della valle del Sacco, ha detto addio a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni morto per mano della furia di 4 ragazzi di poco più grandi. Un pestaggio brutale, come dimostrano i segni sul corpo del 21enne e gli occhi ancora traumatizzati dei testimoni. In tanti si sono riversati alla camera ardente e al funerale, tutti con indosso una maglia bianca. Il funerale di Willy Alle 10, presso il campo sportivo di Paliano, sono iniziate le esequie celebrate dal vescovo di Tivoli Mauro Parmegiani. Migliaia di persone si sono riversate presso la struttura, ma solo 1300 sono potute entrare per rispettare le norme di sicurezza anti-covid. Tutti con indosso una maglietta bianca semplice o con nel scritte Ciao ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) Paliano, 12 settembre, l’intera comunità insieme a quelle di Colleferro, Artena e a tutti i paesi della valle del Sacco, ha detto addio aMonteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni morto per mano della furia di 4 ragazzi di poco più grandi. Un pestaggio brutale, come dimostrano i segni sul corpo del 21enne e gli occhi ancora traumatizzati dei testimoni. In tanti si sono riversati alla camera ardente e al funerale, tutti con indosso una maglia bianca. Il funerale diAlle 10, presso il campo sportivo di Paliano, sono iniziate le esequie celebrate dal vescovo di Tivoli Mauro Parmegiani. Migliaia di persone si sono riversate presso la struttura, ma solo 1300 sono potute entrare per rispettare le norme di sicurezza anti-covid. Tutti con indosso una maglietta bianca semplice o con nel scritte Ciao ...

