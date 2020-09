Willy, Enrico Montesano smonta la sinistra: «Non strumentalizzate, quelli sono violenti e basta» (Di sabato 12 settembre 2020) In questo ultimo periodo la società italiana si è “calcistizzata”, è diventata una tifoseria da curva. Vive tutto in maniera viscerale in un clima da derby per qualunque cosa. E strumentalizza anche un triste, miserrimo caso di cronaca dove non c’entra la politica. Un violento è un violento a prescindere». È l’analisi di Enrico Montesano, che commenta così con l’Adnkronos i tragici fatti legati all’omicidio del giovane Willy Monteiro a Colleferro, e le polemiche che stanno infiammando la cronaca. Enrico Montesano: su Willy non bisogna strumentalizzare «Qualche tempo fa è stato ucciso un italiano e i suoi carnefici non erano italiani né palestrati. Ma allora non c’è stata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) In questo ultimo periodo la società italiana si è “calcistizzata”, è diventata una tifoseria da curva. Vive tutto in maniera viscerale in un clima da derby per qualunque cosa. E strumentalizza anche un triste, miserrimo caso di cronaca dove non c’entra la politica. Un violento è un violento a prescindere». È l’analisi di, che commenta così con l’Adnkronos i tragici fatti legati all’omicidio del giovaneMonteiro a Colleferro, e le polemiche che stanno infiammando la cronaca.: sunon bisogna strumentalizzare «Qualche tempo fa è stato ucciso un italiano e i suoi carnefici non erano italiani né palestrati. Ma allora non c’è stata ...

