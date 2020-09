Willy, è omicidio volontario. Ma senza aggravante razziale (Di sabato 12 settembre 2020) Stefano Vladovich La procura cambia il capo d'imputazione e contestai futili motivi: "Colpi sferrati con corpi contundenti" Roma. omicidio volontario aggravato dai futili motivi, non da odio razziale, per i picchiatori di Artena. La Procura di Velletri cambia il capo d'imputazione per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La decisione si basa sulle testimonianze, e al referto autoptico, che parlano di colpi violentissimi (anche con corpi contundenti) quando Willy è sanguinante a terra e non si muove più. Il colpo mortale è quello sferrato dall'ex pugile professionista Gabriele Bianchi o da suo fratello Marco, esperto di arti marziali? E spuntano altri indagati: Omar Sahbani e Michele Cerquozzi. Avviata anche un'indagine patrimoniale sui fratelli ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Stefano Vladovich La procura cambia il capo d'imputazione e contestai futili motivi: "Colpi sferrati con corpi contundenti" Roma.aggravato dai futili motivi, non da odio, per i picchiatori di Artena. La Procura di Velletri cambia il capo d'imputazione per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La decisione si basa sulle testimonianze, e al referto autoptico, che parlano di colpi violentissimi (anche con corpi contundenti) quandoè sanguinante a terra e non si muove più. Il colpo mortale è quello sferrato dall'ex pugile professionista Gabriele Bianchi o da suo fratello Marco, esperto di arti marziali? E spuntano altri indagati: Omar Sahbani e Michele Cerquozzi. Avviata anche un'indagine patrimoniale sui fratelli ...

"Perché la morte barbara e ingiusta di Willy non cada nell'oblio impegniamoci tutti, istituzioni, forze dell'ordine, uomini e donne della politica, della scuola, dello sport e del tempo libero, Chiesa ...

Il Comune di Pomezia aderisce all’iniziativa lanciata da Anci Lazio. Oggi, nel giorno dei suoi funerali, bandiere a mezz’asta sul Palazzo comunale per ricordare Willy Monteiro Duarte, il giovane ragaz ...

"Perché la morte barbara e ingiusta di Willy non cada nell'oblio impegniamoci tutti, istituzioni, forze dell'ordine, uomini e donne della politica, della scuola, dello sport e del tempo libero, Chiesa ...