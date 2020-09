Willy Duarte | quel che è accaduto sgomenta | serve un’educazione psicologica ai giovani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) di Anna Maria Giannini* Nella notte fra il 5 e il 6 settembre in una piazza di Colleferro, vicino Roma, è stato ucciso in modo cruentoMonteiro, un ragazzo di 21 anni. La dinamica dell’aggressione è ancora allo studio degli organi inquirenti, ma secondo gli organi di stampasarebbe intervenuto per portare aiuto ad un amico e per placare gli animi in una rissa nata, a quanto pare, da un commento rivolto alla ragazza di uno dei presenti. Si è molto discusso sull’e sotto vari profili. Non si vuole in questa sede tornare sui dettagli di azioni che ci lasciano sgomenti per la loro estrema gravità, ma piuttosto presentare alcune riflessioni che possano ampliare le chiavi di lettura. L’evento cosiddetto “scatenante” è già di per ...