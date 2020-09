Willy, centinaia ai funerali. Il vescovo: «Sconfitti davanti a questa bara, abbiamo fallito» (Di sabato 12 settembre 2020) Una lieve carezza sulla bara in legno chiaro ha suggellato l’ultimo addio della sua mamma a Willy, il 21enne ammazzato a calci e pugni a Colleferro la notte fra sabato e domenica da 4 sbandati che lo volevano così punire per aver tentato di sedare una rissa e proteggere un amico. In un clima di intensa commozione in centinaia hanno partecipato questa mattina, intorno alle 10, nel campo sportivo di Paliano, in provincia di Roma, ai funerali di Willy Monteiro Duarte. Presenti, fra gli altri, il premier Conte e anche l’ex calciatore della Roma Bruno Conti, oggi dirigente del settore giovanile giallorosso, che al funerale ha portato una sua maglietta autografata, un omaggio per il giovane tifoso della Roma assassinato. La polizia locale di Artena e Paliano ha fatto strada ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) Una lieve carezza sullain legno chiaro ha suggellato l’ultimo addio della sua mamma a, il 21enne ammazzato a calci e pugni a Colleferro la notte fra sabato e domenica da 4 sbandati che lo volevano così punire per aver tentato di sedare una rissa e proteggere un amico. In un clima di intensa commozione inhanno partecipatomattina, intorno alle 10, nel campo sportivo di Paliano, in provincia di Roma, aidiMonteiro Duarte. Presenti, fra gli altri, il premier Conte e anche l’ex calciatore della Roma Bruno Conti, oggi dirigente del settore giovanile giallorosso, che al funerale ha portato una sua maglietta autografata, un omaggio per il giovane tifoso della Roma assassinato. La polizia locale di Artena e Paliano ha fatto strada ...

