Willy, applausi e magliette bianche al funerale. Conte abbraccia i genitori: ora condanne severe (Di sabato 12 settembre 2020) Grande commozione a Paliano per i funerali di Willy Monteiro, il 21enne brutalmente ucciso a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito funebre, celebrato da Monsignor Mauro...

