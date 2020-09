Willy, "angelo, non ti dimenticheremo" (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) - All'esterno della saletta della camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata, dove giace il corpo di Gli agenti e i funzionari si affacciano nella sala e ne escono con gli occhi lucidi. Lo fanno anche molte persone comuni, parenti che piangono altre persone che non ci sono più, operatori sanitari. Tre di loro entrano nella sala per manifestare la loro vicinanza alla famiglia Monteiro. "Ho un figlio che ha 18 anni, pochi in meno di Willy", racconta Angela, tra le lacrime. "Quello che è successo riguarda tutte le madri, è un dramma di tutte le famiglie. Mi sono sentita di fare le condoglianze alla madre e di dirle che il sacrificio del suo angelo non sarà dimenticato. Mi ha ringraziato con un filo di voce, non aveva nemmeno la forza di parlare", dice. Non ci sono amici perché li aspettano a ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) - All'esterno della saletta della camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata, dove giace il corpo di Gli agenti e i funzionari si affacciano nella sala e ne escono con gli occhi lucidi. Lo fanno anche molte persone comuni, parenti che piangono altre persone che non ci sono più, operatori sanitari. Tre di loro entrano nella sala per manifestare la loro vicinanza alla famiglia Monteiro. "Ho un figlio che ha 18 anni, pochi in meno di", racconta Angela, tra le lacrime. "Quello che è successo riguarda tutte le madri, è un dramma di tutte le famiglie. Mi sono sentita di fare le condoglianze alla madre e di dirle che il sacrificio del suonon sarà dimenticato. Mi ha ringraziato con un filo di voce, non aveva nemmeno la forza di parlare", dice. Non ci sono amici perché li aspettano a ...

