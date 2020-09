Wanda Nara a sorpresa si fa fotografare dal figlio: massacrata sui Social (Di sabato 12 settembre 2020) Wanda Nara esagerata in costume, posa di spalle sullo yacht di lusso e si fa immortalare dal figlio piccolo in pose ‘eccessive’. I Social la stanno letteralmente massacrando a colpi di critiche per avere coinvolto il minore in uno shooting ammiccante improvvisato. In costume micro fotografata di spalle dal figlio: critiche a Wanda Nara ”Si fa fotografare il **** dal figlio”: attaccano diversi utenti sui Social, criticando la showgirl argentina, nonché procuratrice del marito calciatore, Mauro Icardi. Il tanto vituperato scatto di spalle in costume (ridottissimo) era in realtà già apparso su Istagram nei giorni scorsi e lì per lì non aveva destato alcun ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 settembre 2020)esagerata in costume, posa di spalle sullo yacht di lusso e si fa immortalare dalpiccolo in pose ‘eccessive’. Ila stanno letteralmente massacrando a colpi di critiche per avere coinvolto il minore in uno shooting ammiccante improvvisato. In costume micro fotografata di spalle dal: critiche a”Si fail **** dal”: attaccano diversi utenti sui, criticando la showgirl argentina, nonché procuratrice del marito calciatore, Mauro Icardi. Il tanto vituperato scatto di spalle in costume (ridottissimo) era in realtà già apparso su Istagram nei giorni scorsi e lì per lì non aveva destato alcun ...

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Maxi Lopez accusa Wanda Nara: «I nostri due figli positivi, colpa del tuo viaggio a Ibiza con Icardi» Corriere della Sera Wanda Nara in costume: si fa fotografare dal figlio in pose ‘esagerate’

