Viviana e Gioele, a Quarto Grado dettagli inediti sull’incidente: chi non ha chiamato i soccorsi (Di sabato 12 settembre 2020) Viviana e Gioele: la verità sul giallo di Caronia è ancora molto lontana. Inevitabile riflessione dopo il focus attento e dettagliato fatto da Quarto Grado nella puntata andata in onda venerdì 11 settembre 2020. Viviana e Gioele: “Perché mi è stato impedito di cercare mia moglie e mio figlio?” Collegato con lo studio da Venetico, in provincia di Messina, il papà della dj che ha più volte ripetuto: “Viviana non ha ucciso Gioele”. La 43enne amava alla follia il suo bambino ed era molto protettiva nei confronti suoi e del marito Daniele. Lui e tutti i familiari respingono con forza l’ipotesi della Procura (omicidio-suicidio) e chiedono risposte ai molteplici ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 settembre 2020): la verità sul giallo di Caronia è ancora molto lontana. Inevitabile riflessione dopo il focus attento eato fatto danella puntata andata in onda venerdì 11 settembre 2020.: “Perché mi è stato impedito di cercare mia moglie e mio figlio?” Collegato con lo studio da Venetico, in provincia di Messina, il papà della dj che ha più volte ripetuto: “non ha ucciso”. La 43enne amava alla follia il suo bambino ed era molto protettiva nei confronti suoi e del marito Daniele. Lui e tutti i familiari respingono con forza l’ipotesi della Procura (omicidio-suicidio) e chiedono risposte ai molteplici ...

