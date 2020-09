Vittorio Sgarbi si rifiuta di indossare la mascherina a Venezia 77: “Faccio ciò che voglio” (Di sabato 12 settembre 2020) Vittorio Sgarbi presente a Venezia 77 Continua la programmazione della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 è stata ridimensionata. Tuttavia sono tanti i personaggi dello spettacolo di casa nostra ma anche le star internazionali che si sono recati al Lido e che di trazione fanno la passerella sul red carpet. Tra questi anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha litigato con un uomo della sicurezza. Il motivo? Il Parlamentare si è rifiutato categoricamente di indossare la mascherina protettiva, ma alla fine ha dovuto cedere. Il critico d’arte si rifiuta di indossare la ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 settembre 2020)presente a77 Continua la programmazione della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema diche quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 è stata ridimensionata. Tuttavia sono tanti i personaggi dello spettacolo di casa nostra ma anche le star internazionali che si sono recati al Lido e che di trazione fanno la passerella sul red carpet. Tra questi anche il critico d’arteche ha litigato con un uomo della sicurezza. Il motivo? Il Parlamentare si èto categoricamente dilaprotettiva, ma alla fine ha dovuto cedere. Il critico d’arte sidila ...

