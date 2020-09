Violenza sessuale, France Press: “Conor McGregor star della Mma fermato e rilasciato in Corsica” (Di sabato 12 settembre 2020) Conor McGregor, star irlandese di MMA – la disciplina di combattimento che mescola diverse arti marziali, la stessa praticata dagli arrestati per il pestaggio mortale di Willy Monteiro Duarte – è stato arrestato e rilasciato dopo 48 ore in Corsica, con il sospetto di tentata Violenza sessuale. La notizia è riportata da France Press che cita l’ufficio del procuratore di Bastia. Il portavoce dell’atleta ha detto che McGregor “nega energicamente ogni accusa” nei suoi confronti. L’avvocato, Emmanuelle Ramon, ha detto alla Afp che il suo cliente “è stato rilasciato prima del termine legale della custodia cautelare e senza alcuna revisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Conorirlandese di MMA – la disciplina di combattimento che mescola diverse arti marziali, la stessa praticata dagli arrestati per il pestaggio mortale di Willy Monteiro Duarte – è stato arrestato edopo 48 ore in Corsica, con il sospetto di tentata. La notizia è riportata dache cita l’ufficio del procuratore di Bastia. Il portavoce dell’atleta ha detto che“nega energicamente ogni accusa” nei suoi confronti. L’avvocato, Emmanuelle Ramon, ha detto alla Afp che il suo cliente “è statoprima del termine legalecustodia cautelare e senza alcuna revisione ...

