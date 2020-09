Villa di Santo Spirito trasformata in 'fabbrica' per la produzione di marijuana: maxisequestro di droga (Di sabato 12 settembre 2020) Gli agenti delle Volanti di Polizia hanno scoperto una coltivazione di marijuana all'interno di una Villa di Santo Spirito, alla periferia nord di Bari. All'interno vi erano circa 62 kg di marijuana, ... Leggi su baritoday (Di sabato 12 settembre 2020) Gli agenti delle Volanti di Polizia hanno scoperto una coltivazione diall'interno di unadi, alla periferia nord di Bari. All'interno vi erano circa 62 kg di, ...

Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: #Bari, 62 kg di marijuana in una villa abbandonata, arrestato pregiudicato #ioseguoTgr - Mr_Jeffry : I'm at Villa Consuelo in Santo Domingo - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Bari, 62 kg di marijuana in una villa abbandonata, arrestato pregiudicato #ioseguoTgr - TgrRaiPuglia : #Bari, 62 kg di marijuana in una villa abbandonata, arrestato pregiudicato #ioseguoTgr - baritoday : Villa di Santo Spirito trasformata in 'fabbrica' per la produzione di marijuana: maxisequestro di droga… -