Verissimo | Piero Chiambretti le parole sul Coronavirus | cosa ha detto

(Di sabato 12 settembre 2020) Ospite della prima puntata della nuova stagione diè tornato in tv dove ha scelto di parlare della malattia che lo ha colpito, il Covid-19, e che gli ha tolto la madre Felicita per sempre. Il conduttore è stato contagiato insieme alla madre che purtroppo non ce l’ha fatta, per lui è stata una fase davvero difficile.ha raccontato a Silvia Toffanin il momento del ricovero, ma anche della convalescenza mettendo in risalto quanto è stata dura uscirne e superare la situazione: “Non auguro a nessuno quello che ho vissuto perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo“. Un dolore unico chenon esita oggi a voler confessare e condividere. Il conduttore ha anche rivelato alcuni dettagli di quel ...