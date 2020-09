“Verissimo” – “Italia sì” – Ripartono i contenitori del sabato pomeriggio di Canale 5 e Raiuno. Puntate, ospiti. (Di sabato 12 settembre 2020) Si riaccendono i riflettori anche sul sabato pomeriggio dopo la pausa di film e repliche dei mesi estivi e le due reti ammiraglie ripropongono i loro programmi di successo. Verissimo, ormai saldo al suo posto da oltre un decennio e Italia sì che dopo i buoni ascolti degli scorsi anni è ormai al terzo anno … L'articolo “Verissimo” – “Italia sì” – Ripartono i contenitori del sabato pomeriggio di Canale 5 e Raiuno. Puntate, ospiti. Leggi su unduetre (Di sabato 12 settembre 2020) Si riaccendono i riflettori anche suldopo la pausa di film e repliche dei mesi estivi e le due reti ammiraglie ripropongono i loro programmi di successo. Verissimo, ormai saldo al suo posto da oltre un decennio e Italia sì che dopo i buoni ascolti degli scorsi anni è ormai al terzo anno … L'articolo “Verissimo” – “Italia sì” –deldi5 e

jeperego : RT @totomammoliti: @jeperego È verissimo. Ma un sistema reagisce prontamente se è strutturalmente sano e ha una macchina amministrativa e d… - totomammoliti : @jeperego È verissimo. Ma un sistema reagisce prontamente se è strutturalmente sano e ha una macchina amministrativ… - Brigatafolgore : Verissimo!! Basta guardare come si comportano quando manifestano,devastano tutto. Ma soprattutto i morti... 100 mil… - Cinziasca68 : @RaiDue @Pontifex Vero, verissimo. Poi in Italia ministro degli Esteri Di Maio che la scuola la schifa - CristianDezuli1 : @CesareSacchetti Verissimo, dovevano essere entrambi casi nazionali.. Contano uguale poiché così non si può essere… -

Ultime Notizie dalla rete : “Verissimo” “Italia