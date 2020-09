Venezuela | Maduro | Catturata spia americana | ho tutte le prove

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) Caracas, 12 set. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Il presidenteno, Nicolas, ha annunciato la cattura di una presuntanello stato di Falcon ed ha assicurato di avere lenecessarie a confermare l'esistenza di un'operazione di spionaggio nelle raffinerie di Amuay e Cardon. "Abbiamo catturato ieri a Falcon unastatunitense", ha annunciato il presidente alla Vtv, precisando che il sospetto "è un Marine che ha prestato servizio nelle basi della Cia in Iraq". Al momento della cattura l'uomo era in possesso "di armi pesanti, specialistiche e una grande quantità di dollari". L'arresto avviene all'indomani della denuncia del ministro del Petroliono, Tareck El Aissami, circa l'esistenza di un presunto piano per fare ...