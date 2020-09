Venezia77: ecco tutti i film premiati. “Nomadland” di Chloé Zhao vince il leone d’oro (Di sabato 12 settembre 2020) La Giuria di VENEZIA 77, presieduta da Cate Blanchett e composta da Matt DiZhaollon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold e Ludivine Sagnier, dopo aver visionato i 18 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi: leone D’ORO per il miglior film a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA) leone D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: NUEVO ORDEN di Michel Franco (Messico, Francia) leone D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a: Kiyoshi Kurosawa per il film SPY NO TSUMA (MOGLIE DI UNA SPIA) (Giappone) PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: DOROGIE TOVARISCHI! (CARI COMPAGNI!) di Andrei Konchalovsky (Russia) PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Chaitanya Tamhane per il film ... Leggi su domanipress (Di sabato 12 settembre 2020) La Giuria di VENEZIA 77, presieduta da Cate Blanchett e composta da Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold e Ludivine Sagnier, dopo aver visionato i 18in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:D’ORO per il migliora: NOMADLAND di Chloé(USA)D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: NUEVO ORDEN di Michel Franco (Messico, Francia)D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a: Kiyoshi Kurosawa per ilSPY NO TSUMA (MOGLIE DI UNA SPIA) (Giappone) PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: DOROGIE TOVARISCHI! (CARI COMPAGNI!) di Andrei Konchalovsky (Russia) PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Chaitanya Tamhane per il...

WeCinema : Come sta andando la 77. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? Tra flash e applausi sono giornate davvero spe… - lucreziamele_ : RT @xinwillsarms_: Cate Blanchett che conclude in italiano aiutata da Anna Foglietta ECCO A VOI SIAMO STATI BENEDETTI #Venezia77 https://t… - emmashands : RT @xinwillsarms_: Cate Blanchett che conclude in italiano aiutata da Anna Foglietta ECCO A VOI SIAMO STATI BENEDETTI #Venezia77 https://t… - Methamorphose30 : RT @xinwillsarms_: Cate Blanchett che conclude in italiano aiutata da Anna Foglietta ECCO A VOI SIAMO STATI BENEDETTI #Venezia77 https://t… - DavideStanzi : RT @LongTakeIt: La giuria presieduta da Cate Blanchett ha assegnato il Leone d’oro per il miglior film a #Nomadland di #ChloéZhao: ecco tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia77 ecco Venezia77: ecco tutti i film premiati. “Nomadland” di di Chloé Zhao il leone d’oro Domani Press Venezia 77, vince Nomadland. Favino miglior attore

Venezia 77 si chiude nel segno di Chloé Zhao, la regista cinese che vince il leone d’oro con Nomadland, film che parla dei nomadi d’America e che ha il volto segnato dalla vita dell’attrice simbolo de ...

VENEZIA 77 | I film vincitori e i premi: da Nomadland a Pierfrancesco Favino

I vincitori di Venezia 77: da Nomadland di Chloé Zhao a Pietro Castellitto per I Predatori, fino a Vanessa Kirby e Pierfrancesco Favino. Tutti i film, i registi e gli interpreti premiati alla Mostra.

Venezia 77 si chiude nel segno di Chloé Zhao, la regista cinese che vince il leone d’oro con Nomadland, film che parla dei nomadi d’America e che ha il volto segnato dalla vita dell’attrice simbolo de ...I vincitori di Venezia 77: da Nomadland di Chloé Zhao a Pietro Castellitto per I Predatori, fino a Vanessa Kirby e Pierfrancesco Favino. Tutti i film, i registi e gli interpreti premiati alla Mostra.