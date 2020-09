Venezia, il Festival in diretta: Leone d'oro a Nomadland di Chloé Zao: è la prima donna dopo 10 anni. Favino miglior attore (Di sabato 12 settembre 2020) Nomadland, il Leone (finalmente) è donna. è una vittoria storica quella ottenuta dal film di Chloé Zhao, primo Leone d?oro vinto da una regista in dieci anni, il quinto... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 settembre 2020), il(finalmente); una vittoria storica quella ottenuta dal film di; Zhao, primod?oro vinto da una regista in dieci, il quinto...

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Festival Festival di Venezia, il programma del 12 settembre ANSA Nuova Europa Venezia 77: Cate Blanchett presenta la serie Mrs. America al Campari Boat – In Cinema

Ieri sera è andato in scena l’ultimo emozionante appuntamento al Campari Boat – In Cinema, che ha chiuso in bellezza il ricco palinsesto del brand in occasione della 77. Mostra Internazionale d’Arte C ...

Venezia 77: tutti i vincitori dell’edizione 2020

La giuria presieduta da Cate Blanchett e composta da Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold, Ludivine Sagnier ha assegnato i premi per il concorso di Venezia 77, e ...

La giuria presieduta da Cate Blanchett e composta da Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold, Ludivine Sagnier ha assegnato i premi per il concorso di Venezia 77, e ...