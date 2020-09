Varcaturo | evade dai domiciliari e nasconde droga in casa | 46enne arrestato IL NOME

Leggi su 2anews

(Di sabato 12 settembre 2020)dai Carabinieri per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. In manette anche la moglie. I Carabinieri dihanno tratto in arresto per detenzione dia fini di spaccio Joseph Atta Nimoh,già aie la moglie Vivian Smith Nyeako di 55 anni, entrambi di origini ghanesi e …