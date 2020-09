Valentino Rossi ha il viagra “in testa”: ecco il suo casco speciale (Video) (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – L’intramontabile Valentino Rossi, a 41 anni ancora in pista, ora ha una pillola di viagra “in testa”. O per meglio dire ce l’ha disegnata sul nuovo casco per il Gp di Misano. Oltre al l’ormai mitico numero 46, sulla calotta compare infatti l’immagine di una pastiglia con la scritta “mg” (milligrammi) che evoca appunto quella di viagra. Così il pilota italiano ha voluto scherzare sulla sua età non propriamente verde per un motociclista, con tanto di Video della “presentazione ufficiale” del casco speciale. Forse non sarà per la “pillola azzurra, più probabile che abbiano inciso in parte le gomme nuove della sua moto, ma sta di fatto che il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – L’intramontabile, a 41 anni ancora in pista, ora ha una pillola di“in testa”. O per meglio dire ce l’ha disegnata sul nuovoper il Gp di Misano. Oltre al l’ormai mitico numero 46, sulla calotta compare infatti l’immagine di una pastiglia con la scritta “mg” (milligrammi) che evoca appunto quella di. Così il pilota italiano ha voluto scherzare sulla sua età non propriamente verde per un motociclista, con tanto didella “presentazione ufficiale” del. Forse non sarà per la “pillola azzurra, più probabile che abbiano inciso in parte le gomme nuove della sua moto, ma sta di fatto che il ...

