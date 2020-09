Vaginosi batterica | si può trasmettere anche con il sesso orale

(Di sabato 12 settembre 2020) Nonostante parlare dei problemi ginecologici sia ancora un tabù da superare, la vaginosi batterica è un disturbo molto frequente che può causare perdite insolite maleodoranti dovute a una crescita anormale dei batteri nella vagina. «In realtà non è un’infezione batterica, ma piuttosto uno squilibrio dei batteri che sono normalmente presenti nella vagina. Di solito il ph della vagina è acido, se l’equilibrio cambia può insorgere l’infezione», ha detto il dottor Shirin Lakhani a Glamour Uk a proposito di uno nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica PLoS Biology. La ricerca ha evidenziato che una delle cause della vaginosi batterica potrebbe essere il sesso orale.

Vanity Fair.it

È una delle infezioni che interessano la vagina maggiormente diffuse tra le donne. La vaginosi batterica si caratterizza per una profonda alterazione dell'ecosistema vaginale, ovvero delle diverse pop ...